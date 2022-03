Morbius: teaser, vlog da Parigi e un buffo spot con Jared Leto

Uscirà nei cinema domani, 31 marzo, Morbius, il nuovo film Marvel / Sony con protagonista Jared Leto, naturalmente al centro anche degli ultimi video promozionali della pellicola prima del debutto in sala. Si tratta di un classico teaser, dell’ormai usuale per i blockbuster Sony Pictures Travel Vlog (che stavolta ci porta a Parigi) e di un bizzarro spot in cui Jared Leto “tenta” di smacchiare una camicia sporca di sangue con i rimedi più usuali e… risultati non proprio ottimali.

Even Marvel legends have to deal with stains on laundry day. @MorbiusMovie is exclusively in movie theaters this THURSDAY. Get tickets now! https://t.co/ZpzXZIeI0x pic.twitter.com/x3y6ipQ8Uu — Sony Pictures (@SonyPictures) March 29, 2022

Are you ready to discover the origin of a Marvel legend? @MorbiusMovie is exclusively in movie theaters April 1. Get tickets now! https://t.co/ZpzXZIeI0x pic.twitter.com/iokLsTqw0j — Sony Pictures (@SonyPictures) March 29, 2022

Prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, il film vede nel cast anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

