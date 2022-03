Joker 2: la scrittura della sceneggiatura è stata rimandata

Secondo quanto riferito da The Direct ci sarebbero delle novità riguardo allo sviluppo di Joker 2, il film sequel del lungometraggio premiato con Joaquin Phoenix. Seguendo gli aggiornamenti del sito sembra che la scrittura della sceneggiatura sia stata rimandata.

Pare che alcuni imprevisti abbiano portato il regista Todd Phillips a rimandare la scrittura della sceneggiatura di Joker 2, posticipando così lo sviluppo del lungometraggio. La produzione, però, secondo quanto riferito dalle fonti, dovrebbe iniziare nel 2023, perciò questo posticipo della sceneggiatura non dovrebbe creare grosse conseguenze. Se non ci saranno particolari intoppi l’idea sarebbe quella di far uscire il film entro il 2024.

Qualche tempo fa sul possibile sequel si è espresso il protagonista Joaquin Phoenix, che ha aperto ad un Joker 2, seppur senza una netta convinzione sul progetto. Ecco le sue parole:

A dire la verità non vi so dire. Quando abbiamo iniziato le riprese del film abbiamo messo al centro dell’attenzione questo interessante personaggio, e ci sono delle cose che lo riguardano che potremmo esplorare in futuro. Ma non so dire se potremmo attualmente fare una cosa del genere.

Ricordiamo che Joker è uscito nel 2019 vincendo il Festival di Venezia, due Golden Globe e due premi Oscar. Il film è disponibile su Netflix.

