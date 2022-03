iPhone smarrito o rubato? Gli Apple Store non lo accetteranno più in assistenza

Apple non accetterà più in assistenza gli iPhone che sono stati segnalati come smarriti o rubati. Ci voleva così tanto? A quanto pare sì.

Gli Apple Store non potranno più riparare ed accettare in assistenza i dispositivi che sono stati segnalati come smarriti o rubati. Apple utilizzerà il registro dispositivi GSMA. Lo riporta il sito specializzato MacRumos, l’azienda non ha ancora confermato la notizia.

Ogni volta che un utente porterà un iPhone in assistenza, gli impiegati di Apple dovranno verificare che il codice IMEI del dispositivo non risulti nel database degli smartphone rubati. Per le verifiche, Apple utilizza i registri MobileGenius e GSX.

In teoria ogni volta che un utente denuncia il furto o lo smarrimento di uno smartphone, il seriale del dispositivo viene inserito in un apposito database curato dalla GSM Association. Scriviamo ‘in teoria’ non a caso, perché in realtà può anche succedere che le forze dell’ordine omettano di segnalare il furto nell’apposito database.

Può ovviamente capitare che l’utente non denunci mai il furto, ma la novità dovrebbe riguardare anche gli smartphone che sono stati segnalati come smarriti utilizzando l’applicazione Dov’è. Per attivare questa misura di sicurezza, l’utente non dovrà necessariamente presentare una denuncia.

La novità potrebbe riguardare esclusivamente gli Stati Uniti, almeno inizialmente. Non sappiamo se le nuove regole verranno o meno applicate anche in Europa e in Italia, Apple per il momento non ha fornito alcuna delucidazione.