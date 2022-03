iPhone 14: dei render immaginano il design in video

Il tutto, come potete vedere qui di seguito, si limita ad immaginare i dispositivi nel modo in cui i rumor e le ulteriori anticipazioni prima del lancio li hanno descritti, mostrando ad esempio la doppia fotocamera nella parte frontale, con un sensore a pillola e una classica punch-hole. Non mancano delle cornici per il modulo fotocamere più grandi, che dovrebbero ospitare come anticipato un sensore migliorato da 48 MP come principale.

Nonostante non ci siano conferme del fatto che saranno davvero queste le specifiche dei nuovi dispositivi, il video riesce a portare alla luce dei modelli diversi rispetto a quelli visti fino a oggi ma comunque molto verosimili, che potrebbero quindi somigliare al risultato finale.

Stando a quel che sappiamo, nel caso in cui Apple continui le sue solite tradizioni, dovremmo vedere i telefoni arrivare nel corso del mese di settembre grazie a un nuovo evento dedicato.