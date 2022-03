Google Pixel 6 Pro otterrà lo sblocco facciale?

Abbiamo visto da poco il colosso della ricerca Google lanciarsi nel mercato dei dispositivi di fascia alta attraverso i suoi Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Parliamo di dispositivi che infatti hanno avuto modo di distinguersi dalla massa, presentandosi con molte funzionalità da top di gamma e con gli interessantissimi SoC Tensor all’interno. Avevamo tuttavia avuto modo di vedere in rete dei rumor che anticipavano il fatto che i dispositivi si sarebbero presentati con un sistema che avrebbe permesso agli utenti di procedere con lo sblocco facciale.

Qualcosa è evidentemente andato storto, e mentre siamo in attesa di scoprire se la feature avrà modo di giungere in futuro sui Pixel 7 di Google, è emerso che è bene forse non abbandonare del tutto le speranze neanche con i telefoni già disponibili in commercio. Delle recenti indagini hanno infatti anticipato che i device potrebbero ricevere un aggiornamento atto proprio a migliorare questo aspetto, il quale avrebbe quindi l’obiettivo di integrare proprio all’interno dei Pixel 6 la possibilità di sblocco attraverso il semplice riconoscimento facciale.

Ovviamente, non si parla ancora di dati in alcun modo certi, e anzi, è possibile che si abbia a che fare solamente con una feature restata in fase di sviluppo per molto tempo ma poi abbandonata definitivamente da parte di Google, la quale in tal caso non avrebbe modo di giungere all’interno dei dispositivi di fascia alta.

Stando alle pagine di XDA-Developers, è possibile che all’effettivo che Google lanci la funzionalità solamente per i Pixel Pro, e che quindi gli utenti con la versione base si troveranno a dover fare un upgrade del proprio smartphone o magari aspettare le novità che verranno rilasciate nei prossimi mesi da parte della compagnia.