Xiaomi Mix Fold 2: leak anticiperebbe le specifiche degli schermi

Gli utenti di tutto il mondo fan delle proposte del colosso cinese Xiaomi sono ormai in attesa da molteplice tempo di conferme in merito a quello che vedremo con gli smartphone Mix Fold 2, di cui si parla ormai da tempo, ma che non hanno ancora avuto modo di venire ufficializzati da parte della compagnia. Abbiamo a che fare con dei dispositivi che, come suggerisce il nome, dovrebbero risultare pieghevoli e offrire delle performance davvero di alto livello.

A parlare del tutto è stato questa volta il noto leaker Digital Chat Station, il quale ha avuto modo di commentare la situazione spiegando che a quanto pare ci troveremo davanti a dei gioiellini con uno schermo interno da 8 pollici e con un ulteriore display della cover dalla misura di 6,5 pollici. A quanto pare, ci sarebbero stati dei grossi miglioramenti per quel che riguarda la cerniera, ed entrambi gli schermi avrebbero modo di supportare lo standard dei 120 Hz per la massima fluidità delle immagini, con invece i vecchi device che si sono fermati ai 60 Hz. Per quel che riguarda il pannello interno, pare che verrà usato un pannello di tipo LTPO.

Il leaker aveva già anticipato che la compagnia potrebbe optare per gli Snapdragon 8 Gen 1, ma sembra che i tempi possano essere sufficientemente maturi per passare invece agli Snapdragon 8 Gen 1 Plus o Gen 2, SoC non ancora confermati da parte di Qualcomm di cui non abbiamo al momento alcun dettaglio, ma che continuano ad apparire in diversi report.

Non resta quindi che al momento che attendere novità ufficiali da parte della compagnia, sperando che questa abbia presto modo di rivelare al mondo i suoi prossimi gioiellini pieghevoli da lanciare sul mercato, approfondendo di conseguenza tutte le specifiche tecniche degli attesi device.