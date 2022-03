Uncharted: i primi dieci minuti e una featurette sui contenuti speciali in Home Video

Il 26 aprile il film Uncharted arriverà in versione Digital, mentre per la versione in Home Video fisica (DVD, Blu-ray e 4K UHD) toccherà aspettare il 10 maggio: nell’attesa Sony Pictures ci regala un’anteprima con i primi dieci minuti di pellicola e una featurette sull’ora abbondante di contenuti extra presenti, presentata naturalmente da Tom Holland e Mark Wahlberg.

Oltre a Tom Holland (Nathan Drake) e Mark Wahlberg (Victor “Sully” Sullivan) nella pellicola abbiamo anche Sophia Ali (Chloe Frazer), Tati Gabrielle (Braddock) e Antonio Banderas, villain del film uscito nei cinema a febbraio.

Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

Questa la sinossi:

L’astuto ladro Nathan Drake (Tom Holland) viene reclutato dall’esperto cacciatore di tesori Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa. Quello che inizia come un furto diventa una corsa mozzafiato in giro per il mondo per raggiungere il tesoro prima dello spietato Moncada (Antonio Banderas), di cui ritiene di essere il legittimo erede. Se Nate e Sully riusciranno a decifrare gli indizi e risolvere uno dei misteri più antichi della storia, troveranno un tesoro di 5 miliardi di dollari e forse anche il fratello, scomparso da tempo, di Nate… solo se impareranno a lavorare insieme.

