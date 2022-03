ResApp è la nuova app pensata per individuare il Covid-19 dalla tosse

Abbiamo visto nel corso degli ultimi anni molteplici software arrivare per combattere la pandemia del Covid-19, fra cui anche molteplici risorse dello stato, ma una compagnia potrebbe aver davvero creato un software in grado di cambiare le carte in tavola. Si parla nello specifico di ResApp Health Limited, azienda che ha avuto modo di ottenere ottimi risultati nel campo della salute digitale e che ha pensato ancora una volta di realizzare un’applicazione per smartphone potenzialmente in grado di riconoscere i soggetti infetti.

L’applicazione prende il nome di ResApp, e stando a quel che sappiamo dovrebbe essere in grado di riconoscere diverse malattie semplicemente analizzando la tosse degli utenti, con il Covid che ora compare fra queste. Si parla di una precisione del 92%, ovviamente approssimativa e relativa solamente a un numero limitato di casi, ma comunque particolarmente incoraggiante se si parla di un metodo così semplice.

Ovviamente, è bene non fidarsi in ogni caso al 100% dell’applicazione, prendendo comunque le dovute precauzioni in caso di dubbi, ma controllando con ResApp la propria condizione potrebbe essere possibile rendersi conto di problemi di cui non si avrebbe avuto alcun sospetto. Il tutto avviene grazie ai microfoni dei telefoni che hanno modo di captare il suono della tosse, con il machine learning e l’enorme database della compagnia che fa il resto, non riuscendo però ad individuare gli asintomatici, visto che questi presenterebbero la classica tosse di tutti gli utenti.

Con ogni probabilità, con il tutto che presenta fin da subito delle premesse particolarmente vincenti, vedremo la situazione evolversi nel corso dei prossimi mesi con il miglioramento del machine learning da parte della compagnia, e con gli studi sulla malattia che procedono di giorno in giorno per scoprire maggiori dettagli di ogni tipo.