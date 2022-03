Mancino Naturale: trailer, foto e clip dal film con Claudia Gerini al cinema dal 31 marzo

Dopo essere stato presentato durante la scorsa edizione di Alice nella Città il dramedy firmato da Salvatore Allocca con Claudia Gerini, Mancino Naturale, debutterà nelle sale italiane dal 31 marzo, distribuito da Adler Entertainment: ecco il trailer, una ricca fotogallery e il poster della pellicola, che vede nel cast anche Francesco Colella, Massimo Ranieri, Alessio Perinelli e Katia Ricciarelli.

sottolinea la produzione.

Il film mette in luce, infatti, la determinazione di Isabella (Claudia Gerini), una madre sola ma disposta ad andare oltre alle sue possibilità pur di dare a suo figlio una chance nello spietato mondo del calcio professionistico. Dietro a questo sogno, però, c’è un conto aperto col passato che Isabella, proprio per il bene del figlio, sarà costretta a regolare.

In Italia un bambino su cinque tra i 5 e i 16 anni gioca a calcio nel circuito della FIGC, sperando di diventare il nuovo Totti o Del Piero a volte, ancor più che i ragazzi, sono i genitori i più accaniti persecutori dell’obiettivo, e pur animati dalle migliori intenzioni, capita che perdano di vista i limiti di intervento nelle vite dei figli o che cadano vittime di ciarlatani e approfittatori. Infatti, solo uno su cinquemila riesce a sfondare, lasciando gli altri 4999 nell’anonimato. Il mondo del calcio giovanile diventa perciò una fabbrica di illusioni, costellato da personaggi la cui priorità non è sempre la tutela e la formazione dei bambini. Il film spazia tra temi umani e universali (relazioni familiari, amore, senso di colpa, redenzione) e temi più specifici come la passione per lo sport e le difficoltà economiche, mantenendo il nucleo di tutto nella relazione madre-figlio.