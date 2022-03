L’Unione Europea conferma la proroga per 10 anni del roaming gratuito

Ormai da tempo, tutti gli utenti che navigano nell’Unione Europea hanno modo di sfruttare le potenzialità di Roam like at home, un’iniziativa che permette agli utenti di effettuare chiamate e di usare la propria connessione di rete in tutti gli stati senza avere a che fare con alcun costo aggiuntivo. Dopo che si parlava da tempo della possibilità che il tutto venisse rinnovato, finalmente delle buone notizie sono arrivate, con il Consiglio Europeo che ha votato quasi all’unanimità ha confermato la proroga per un totale di 10 anni.

Ulteriori buone notizie per gli utenti non mancano inoltre, dato che è stato confermato che tutti i gestori dovranno mantenere la stessa qualità dei propri servizi anche all’estero e che non potranno quindi penalizzare chi si trova a navigare ed effettuare chiamate all’infuori del proprio paese. Non manca anche una confermato dell’accesso gratuito ai numeri di emergenza, con il 112 che per tutti i clienti resta quindi a disposizione.

Pare tra le altre cose che vedremo in futuro anche il costo delle chiamate esteri abbassarsi nel corso del tempo, con anche quelli dei GB che non possono essere ufficialmente alzati e che scenderanno nel corso del tempo.

In tal senso, la relatrice Angelika Winzig ha dichiarato: