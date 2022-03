iPhone 14 procederebbe bene, nuova fase nel processo di realizzazione

Con circa sei mesi che ci separano dal lancio dei nuovi iPhone 14, visto che in genere Apple si trova a portare sul mercato i propri dispositivi a settembre, almeno immaginando che anche quest’anno le tradizioni vengano mantenute, un nuovo report ha anticipato alcuni dettagli in merito ai dispositivi del 2023.

Stando a quanto anticipato sulle pagine di 9to5Mac, i dispositivi sono entrati in via ufficiale nel processo di validazione ingegneristica, con solamente gli iPhone 15 che avrebbero accesso alla fotocamera periscopica con zoom ottico 5x particolarmente chiacchierata da molteplice tempo. Grazie a una nota vista dal portare, è emerso che l’analista Jeff Pu degli Haitong International Securities ha dichiarato che in base ai propri dati sulla catena di realizzazione i gli iPhone 14 sono proprio in fase di validazione ingegneristica.

Per fortuna, com’era stato discusso tempo a dietro, sembra quindi che ancora una volta Apple farà in tempo a lanciare i propri dispositivi sul mercato, con gli analisti che hanno anche ulteriormente approfondito la presenza dei SoC A16 Bionic. A quanto pare vedremo questi solamente negli iPhone 14 Pro e negli iPhone 14 Pro Max, che a quanto pare quest’anno avranno modo di differenziarsi di molto rispetto al resto grazie alle proprie migliorie.

Non sono mancate anche delle anticipazioni per quel che riguarda gli iPad, grazie alle informazioni ottenute da Pu. A quanto pare, Apple avrà modo di lanciare dei dispositivi con schermo OLED nel corso del 2024, i quali dovrebbero misurare 11 e 12,9 pollici, con The Elec che ha avuto modo di confermare il tutto, almeno in attesa che la compagnia abbia modo di fare chiarezza sulla situazione grazie a degli annunci ufficiali. Sperando quindi che il processo produttivo degli iPhone 14 continui a gonfie vele, non possiamo che aspettare ancora per qualche mese maggiori dettagli.