Arrestato un uomo di 29 anni, ha usato un Apple Watch per seguire la compagna

Inserendo il dispositivo in una ruota, Lawrence Welch, uomo di 29 anni, si è guadagnato un repentino arresto per via delle proprie pratiche pericolose e scorrette.

A Nashville, nello stato del Tennessee, è stato da poco arrestato per aver utilizzato in maniera impropria il proprio Apple Watch e un’applicazione di tracking. Parliamo proprio dei dispositivi del colosso di Cupertino con molte funzionalità, che in questo caso però sono stati sfruttati al fine di seguire la ragazza dell’uomo, in quanto questi erano stati attaccati a una ruota del veicolo con l’obiettivo di tracciare tutti i movimenti.

Lawrence Welch, uomo di 29 anni, ha dovuto quindi vedersela di recente con la giustizia per via del gesto compiuto, con quest’ultima che sarebbe intervenuta in seguito a quanto la vittima ha dichiarato che delle minacce di morte sono state portate avanti verso di lei molteplici volte. Gli agenti si sono recati al Family Safety Center dove questa si era già rivolta, e per fortuna hanno avuto modo di fermare la situazione.

Stando a quanto dichiarato dalla vittima, Welch avrebbe usato l’applicazione di Life360 per tracciare i movimenti di entrambi, con la donna che ha però disattivato il tutto prima di recarsi al centro, ricevendo decine di messaggi dal ragazzo che voleva trovare la compagna ormai scomparsa dai radar.

A quanto pare, Welch è stato arrestato quando si è trovato a raggiungere il centro dove presiedeva la ragazza e ha interagito con la ruote del veicolo con l’obiettivo forse di nascondere l’Apple Watch presente, che come confermato era proprio il suo. Sembra che proprio grazie a quest’ultimo l’uomo sia riuscito a trovare la vittima, anche se per fortuna la polizia si trovava sul posto e ha avuto modo di intervenire nuovamente dopo che l’uomo era già stato arrestato nel corso del mese di dicembre dello scorso anno, fermandolo quindi in tempo prima che questo potesse incontrare la donna coinvolta.