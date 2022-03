Xiaomi 12 Ultra e Xiaomi 12 Lite in arrivo? Spuntano i primi dettagli

Emergono in rete i primi dettagli in merito agli Xiaomi 12 Ultra e Lite, dispositivi di cui la compagnia non ha ancora avuto all'effettivo modo di discutere.

Abbiamo visto qualche tempo a dietro gli Xiaomi 12 arrivare sul mercato, e dopo che questi hanno abbracciato anche l’Italia, siamo davanti a molteplici indizi che indicano il fatto che due nuovi dispositivi facenti parte della stessa serie sono in dirittura d’arrivo. Si parla nello specifico di Xiaomi 12 Ultra e Lite, i quali dovrebbero venire lanciati in Cina nel giro di non troppo tempo, ma non è detto che in futuro anche questi non abbiano modo di giungere in Italia.

A quanto pare, il primo dei due si presenterà con all’interno il SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus, ancora non ufficializzato da parte della compagnia, ma a quanto pare finalmente pronto ad arrivare sul mercato all’interno dei nuovi gioiellini della compagnia. Ad anticipare il tutto è il noto leaker Digital Chat Station, il quale ha parlato anche di come i Lite dovrebbero offrire dei chipset Snapdragon 778G o 778G+, MIUI 13, NFC e un totale di 8 GB di RAM, con un sensore per le impronte digitali sotto al display.

È probabile in tal caso che anche sia presente uno schermo OLED nella versione Lite, di sicuro un buon risultato per la compagnia, seppur al momento non ci siano molti dettagli in tal senso. Abbiamo infatti visto il colosso ottenere un enorme successo con i suoi nuovi device, ed è comunque probabile che la compagnia si trovi ad aggiungere ulteriori gioiellini a quest’ultima, migliorandone ancora una volta il successo.

Al momento, non è chiaro sé e quando vedremo i nuovi gioiellini in ogni caso, con le specifiche specifiche tecniche che vanno all’effettivo ancora confermate da parte del colosso, e potrebbero cambiare in corso d’opera, specialmente nel caso in cui Qualcomm decida di dare un nuovo nome al suo prossimo SoC top-end da lanciare sul mercato dei consumatori.