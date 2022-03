WhatsApp: presto sarà possibile inviare file non compressi da max 2GB

WhatsApp come Telegram: l'app testa l'invio dei file non compressi. Massimo 2GB. La novità è già stata introdotta sulla beta per Android.

Presto sarà possibile inviare file di massimo 2GB su WhatsApp. Per il momento la novità è stata introdotta in fase di testing sulla beta per Android dell’app.

Da anni gli utenti più esigenti di WhatsApp chiedono di poter utilizzare l’app per inviare file non compressi di grandi dimensioni. Oggi l’app non è sicuramente adatta per trasferire, ad esempio, video in alta definizione. Le cose potrebbero – finalmente – cambiare molto presto.

Da 100MB a 2GB, decisamente un bel cambiamento. Novità che – aggiungiamo noi – andrebbe ad allineare i servizi di WhatsApp a quelli già offerti da molti concorrenti. Telegram consente già da molti anni di inviare file con una dimensione massima di 2GB. Gli utenti non devono far altro che allegare foto e video come file multimediali, utilizzando l’apposita funzione.

Ma quando arrivano i file da 2GB su WhatsApp? Per il momento questa domanda rimane senza risposta. La novità è confinata alla beta dell’app e potrebbero dover passare diversi mesi prima di vedere questa feature anche sulla versione ufficiale di WhatsApp.

Nel frattempo, l’Unione Europea vuole rendere le app di messaggistica come WhatsApp più aperte e molto più simili ai provider di posta elettronica. Una nuova legge – il Digital Markets Act -, potrebbe rendere obbligatoria l’interoperabilità delle app di messaggistica. Tradotto: sarà possibile usare WhatsApp per scrivere agli utenti su Telegram, e viceversa.