Usare WhatsApp per scrivere agli utenti Telegram, la proposta dell’Unione Europea

Il Digital Markets Act potrebbe introdurre, per legge, l’interoperabilità delle app di messaggistica. Oggi non è possibile utilizzare Telegram per scrivere ad un utente su WhatsApp, e viceversa.

Se l’interoperabilità diventasse legge, le app di messaggistica diventerebbero molto più simili ai provider di posta elettronica. Non importa se utilizziamo Gmail o Yahoo: gli utenti possono liberamente inviare email a qualsiasi indirizzo.

Il Digital Markets Act non è ancora stato presentato ufficialmente dalla Commissione, ma le istituzioni europee ci lavorano da oltre un anno. Recentemente abbiamo appreso dal Financial Times che la fase di consultazione e trattativa tra le istituzioni europee e le principali aziende sarebbe ormai quasi giunta al termine.

La proposta finale della Commissione potrebbe quindi arrivare tra pochi mesi, poi dovrà essere discussa, emendata e votata dal Parlamento e dal Consiglio.

Con un comunicato stampa, la Commissione ha spiegato che – tra le altre cose -, il DMA potrebbe introdurre un obbligo di interoperabilità delle app di messaggistica. Il linguaggio utilizzato è piuttosto vago e non è chiarissimo cosa intenda la Commissione. Anche perché l’istituzione fa riferimento all’interoperabilità delle App più grandi con quelle più piccole, come strumento per favorire la concorrenza nel mercato dei servizi digitali.

Quindi WhatsApp potrebbe essere obbligata a funzionare con un servizio concorrente più piccolo – magari con l’app di una startup appena nata -, ma potrebbe non avere lo stesso obbligo nei confronti di servizi più affermati come Telegram e iMessage.

La Commissione specifica che la richiesta di interoperabilità dovrebbe arrivare direttamente dall’azienda concorrente e che l’app più grande avrebbe l’obbligo di agire in tempi ragionevoli.

Gli utenti delle piattaforme grandi o piccole potranno scambiare messaggi, inviare file o effettuare videochiamate tra app di messaggistica diverse. Avranno, in altre parole, più libertà di scelta. Quanto all’interoperabilità dei social network, i co-legislatori hanno deciso che la discussione di questa ulteriore opportunità verrà ripresa in futuro

si legge in un comunicato pubblicato dalle istituzioni dell’UE.

Sebbene la legge non sia ancora stata approvata, The Verge spiega che una simile proposta di fatto costringerebbe le aziende tech ad aprire interamente i loro ecosistemi. «Sarebbe in altre parole possibile avere conversazioni tra iMessage e Telegram, con utenti che utilizzano sistemi operativi e hardware diversi», conclude il magazine.