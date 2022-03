The Kardashians: nuovo teaser trailer della serie originale per Disney+

Tutti i fan della famiglia Kardashian sono avvisati: Hulu ha rilasciato un nuovo teaser trailer per The Kardashians, singolare serie originale piena di glamour in arrivo su Hulu in USA, Star+ in America Latina e su Disney+ in Italia, a partire dal 14 aprile.

Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l’executive producer insieme a Emma Conway e Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner ed executive producer. Alla famiglia Kardashian è già stato dedicato uno show, intitolato in Italia Al passo con i Kardashian, che è andato in onda dal 2007 al 2021, e che ha portato alla realizzazione anche di alcuni spin-off.

Questa la sinossi ufficiale:

La famiglia più famosa e amata torna con una nuova serie che offre un accesso completo alle loro vite. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie tornano davanti alle telecamere per rivelare la verità che si cela dietro ai titoli dei giornali. Dalle intense pressioni per la gestione di affari da un miliardo di dollari ai momenti più divertenti del tempo libero e del rientro da scuola dei bambini, questa serie porta gli spettatori dentro il loro mondo con una storia avvincente e onesta di amore e vita sotto i riflettori.

