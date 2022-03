Sony avrebbe pronto il sensore più grande di sempre, per un leak

Digital Chat Station ha da poco discusso di Sony e di come la compagnia nipponica potrebbe riuscire a lanciare entro non molto tempo un nuovo sensore enorme.

Il noto leaker Digital Chat Station ha da poco parlato di alcune novità che bollono in casa Sony per quel che riguarda i sensori degli smartphone, come da poco riportato sulle pagine di GSMArena. Parliamo nello specifico di novità che sembrerebbero dirette proprio agli smartphone Xiaomi 12 Ultra.

Il nuovo sensore anticipato dall’utente dovrebbe a quanto pare offrire 50 MP di risoluzione e dimensioni di 1/1,1 pollici, il che, nel caso in cui tutto venisse confermato, lo confermerebbe come il più grande del mercato, appena vicino al device da 1/1,12 pollici di Samsung da 50 MP.

Gli Xiaomi 12 Ultra dovrebbero in tal caso presentarsi con un comparto fotocamere davvero di tutto rispetto, con una configurazione di 50 MP + 48 MP + 48 MP, assolutamente da tenere d’occhio.

C’è però da dire che – pur avendo a che fare con uno dei leaker più importanti del mercato – non ci sono ancora conferme in tal senso da parte di nessuna delle due compagnie, e avremo modo di scoprire maggiori dettagli sulla situazioni solamente quando finalmente un annuncio avrà modo di fare chiarezza sul tutto, sperando che questo non si faccia aspettare ancora per molto tempo e che Sony abbia quindi presto modo di svelare tutti i dettagli in tal senso.