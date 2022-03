Redmi Note 11 Pro+ e 11S: Xiaomi conferma l’evento di lancio

Xiaomi continua per fortuna a supportare anche il mercato italiano con molteplici novità. Abbiamo visto gli smartphone Xiaomi 12 giungere nel nostro paese di recente, e adesso è arrivato il turno di alcuni nuovi dispositivi Redmi, che infatti dopo un lancio nel resto del mondo si preparano finalmente a giungere anche in Europa, grazie a un evento di lancio oramai fissato.

I fan del brand di Xiaomi, come confermato in via ufficiale dalla compagnia, e come potete vedere nel Tweet presente qui di seguito, farebbero bene a restare sintonizzati nella giornata del 29 marzo 2022, esattamente alle 14:00, con i canali principali della compagnia che si troveranno a trasmettere i nuovi contenuti.

Di che si tratta quindi? Sembra che finalmente vedremo il debutto anche in Italia degli smartphone Redmi Note 11 Pro+ 5G e Redmi Note 11S 5G, con il primo che è arrivato lo scorso novembre con SoC Dimensity 920 5G all’interno, assieme a uno schermo Super AMOLED da 120 Hz, e con il secondo che invece è giunto sul mercato solamente nel corso del 2022.

Questo si presenta nello specifico infatti con chip Helio G96 e GPU Mali-G57 MC2, e proprio come il precedente sembra sarà pronto a permettere agli utenti di scegliere fra almeno due tagli di memoria in base alla propria disponibilità e alle esigenze richieste. Si parla in questo caso di uno schermo AMOLED, che dovrebbe offrire 90 Hz di refresh rate nel caso in cui la compagnia decida di far rimanere invariate tutte le specifiche tecniche quando si troverà a lanciare i dispositivi nel nostro paese.

Non resta quindi che aspettare solamente qualche giorno prima di scoprire maggiori dettagli in merito ai prezzi, non ancora infatti accennati in via ufficiale da parte del colosso, e alle specifiche con cui gli smartphone dovrebbero presentarsi sul mercato italiano in seguito al debutto in Cina.