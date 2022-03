Oscar 2022 – Gabriele Muccino dice la sua su Will Smith: “Ha rovinato la serata più importante della sua vita”

Dopo che lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar 2022 ha fatto il giro del mondo, anche Gabriele Muccino ha reagito al gesto dell’attore con cui ha lavorato nel film La Ricerca della Felicità.

Qui sotto trovate le parole del regista espresse attraverso Twitter:

Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita. Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così controllo. Lui sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che ieri sia inciampato mi addolora.

Ricordiamo che la situazione è nata durante la cerimonia del Dolby Theatre, con Chris Rock che aveva fatto una battuta sul fatto che la moglie di Will Smith avesse i capelli corti e fosse così pronta a recitare in un eventuale “Soldato Jane 2” (ipotetico sequel del film di Ridley Scott del 1997 con protagonista una Demi Moore dai capelli rasati). La reazione di Will Smith ha portato l’attore a raggiungere il collega con passo deciso rifilandogli una sberla, per poi tornare al posto, esortando pesantemente il comico a non citare più la moglie a sproposito.

Chris Rock, incredulo, ha risposto che lo avrebbe fatto e ha definito il momento “la più grande notte nella storia della TV”.