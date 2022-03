Only Murders in the Building 2: nuovo teaser per l’attesa serie tv

Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short di nuovo insieme nel teaser trailer di Only Murders in the Building 2, in arrivo il 28 giugno su Hulu e Disney+.

Hulu ha diffuso una nuova, breve anteprima di Only Murders in the Building 2, seconda stagione del popolare serial con protagonisti Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short arrivato in Italia su Disney+: i nuovi episodi arriveranno, sia negli States che nel nostro paese, il prossimo 28 giugno.

In seguito alla sconvolgente morte del presidente del consiglio di amministrazione di Arconia, Bunny Folger, Charles (Steve Martin, Il padre della sposa), Oliver (Martin Short, The Morning Show) e Mabel (Selena Gomez, I morti non muoiono) tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre (sfortunate) complicazioni: il trio è implicato pubblicamente nell’omicidio di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e inoltre deve affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso l’omicidio.

Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking) sono i co-creatori e gli sceneggiatori della serie, oltre a ricoprire il ruolo di executive producer al fianco di Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman (il creatore di This Is Us) e Jess Rosenthal.

Leggi anche: