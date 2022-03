One Piece: svelato l’attore che interpreterà Shanks nella serie live action di Netflix

Il preannunciato evento previsto per oggi a tema One Piece sta svelando le sue carte: oltre a nuovi artwork relativi al manga, alla serie animata e al film One Piece Red, è stato rivelato chi interpreterà Shanks nell’atteso live action Netflix… ovvero Peter Gadiot.

Gadiot, come gran parte del cast, è un volto abbastanza fresco, nonostante abbia una certa esperienza nelle serie tv: recentemente lo abbiamo visto come Adam in Yellowjackets ed è stato uno dei protagonisti di Regina del Sud, ma potreste averlo visto anche in Supergirl e C’era una volta nel Paese delle Meraviglie, ad esempio.

Qui potete vedere il video dell’intera presentazione, in versione nipponica e internazionale (alcuni annunci sono esclusivi per il Giappone):

I protagonisti della serie, attualmente in produzione senza una data ufficiale di rilascio, al momento, sono: Iñaki Godoy (Rufy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Il manga di One Piece, nella sua serie principale, è in corso d’opera praticamente ininterrottamente ormai dall’estate del 1997, ed è arrivato nel nostro Paese nel 2001. Da allora la serie ha generato un vero e proprio franchise tra i più noti e di successo in Giappone, con un anime che sta per arrivare al grandissimo traguardo di mille episodi.

La storia narra di Monkey D. Luffy, un giovane avventuriero dal grande senso di giustizia, mosso dal desiderio di diventare il Re dei Pirati in un bizzarro mondo pieno di filibustieri, dai superpoteri ancora più bizzarri. Luffy e la sua ciurma si scontreranno con rivali di ogni sorta, tiranni, ufficiali della Marina militare, vivendo le più incredibili avventure.

Leggi anche: