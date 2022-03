One Piece: un annuncio misterioso in arrivo il 28 marzo, ma su cosa?

L'account Twitter ufficiale del manga di One Piece lancia un misterioso teaser, ma a cosa si riferirà? Manga, film animato o serie live action per Netflix?

Esiste un account ufficiale su Twitter del manga di One Piece, che in realtà ha, nel corso del tempo, anche presentato novità, info, annunci e comunicazioni relative ad altre iterazioni del franchise, come i lungometraggi cinematografici e la prossima serie Netflix. Tra ieri e oggi sono apparsi due indizi fotografici che promettono una declassificazione di un’info riservata, o un qualche tipo di annuncio, per il 28 marzo.

[MARCH 28] (2/6) Two new photographs.

A straw hat and… Where is this? A port?#ONEPIECE pic.twitter.com/TtWlW86pFX — ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official (@Eiichiro_Staff) March 21, 2022

Le due foto mostrano delle scrivanie: la prima piuttosto disordinata e con una lente d’ingrandimento sulla data “incriminata” appuntata su un quaderno, con la foto di una pila di documenti confidenziali; la seconda, invece, sulla scrivania, decisamente più ordinata, con una piccola lanterna, un cappello, un paio d’occhiali e due foto, che ritraggono il cappello di paglia di Rufy/Luffy e un paesaggio portuale di un qualche paese soleggiato, forse del Sud America.

A cosa si riferirà l’annuncio? Dato che le foto sono riprese dal vivo, verrebbe da pensare a qualcosa di relativo al live action per Netflix. La spiaggia potrebbe essere del Messico, riferendosi all’interprete del personaggio nel serial, Iñaki Godoy, che per l’appunto è messicano?

Vedremo in che direzione andranno i prossimi indizi.

Il manga di One Piece, nella sua serie principale, è in corso d’opera praticamente ininterrottamente ormai dall’estate del 1997, ed è arrivato nel nostro Paese nel 2001. Da allora la serie ha generato un vero e proprio franchise tra i più noti e di successo in Giappone, con un anime che sta per arrivare al grandissimo traguardo di mille episodi.

La storia narra di Monkey D. Luffy, un giovane avventuriero dal grande senso di giustizia, mosso dal desiderio di diventare il Re dei Pirati in un bizzarro mondo pieno di filibustieri, dai superpoteri ancora più bizzarri. Luffy e la sua ciurma si scontreranno con rivali di ogni sorta, tiranni, ufficiali della Marina militare, vivendo le più incredibili avventure.

