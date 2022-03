Lightyear: nuovo trailer del film Disney Pixar

Le origini di Buzz Lightyear, l’eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story, saranno rivelate nella nuova avventura d’azione originale Disney e Pixar Lightyear – La vera storia di Buzz, in arrivo nelle sale italiane il prossimo 15 giugno: ecco un nuovo trailer della pellicola.

Il film segue il leggendario Space Ranger in un’avventura intergalattica diretta da Angus MacLane, regista vincitore dell’Annie Award e animatore veterano di Pixar che ha co-diretto Alla Ricerca di Dory del 2016, ed è prodotto da Galyn Susman (il corto Toy Story: Tutto un altro mondo).

Il premiato compositore Michael Giacchino, che ha firmato le musiche di The Batman e Spider-Man: No Way Home, comporrà la colonna sonora di Lightyear – La vera storia di Buzz. Giacchino ha un rapporto di lunga data con Pixar: ha vinto un Oscar, un Golden Globe e un GRAMMY per la colonna sonora originale di Up. Inoltre, la sua filmografia Pixar include, tra gli altri, Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi, Ratatouille, Cars 2, Inside Out, Coco e Gli Incredibili 2.

