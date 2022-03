Google Pixel 6: il nuovo aggiornamento affievolisce le vibrazioni

Un nuovo aggiornamento dei Google Pixel 6, come da poco confermato grazie alle molteplici segnalazioni in rete, ha creato dei problemi con le vibrazioni.

Google ha aggiornato ancora una volta i suoi Pixel 6, dispositivi finalmente arrivati anche nel nostro paese, ma purtroppo qualcosa è andata storta. Parliamo nello specifico degli smartphone che si presentano con moltissime potenzialità e SoC Tensor, e che all’effettivo hanno avuto modo di far riscontrare agli utenti diversi problemi nel corso del loro ciclo vitale.

Il nuovo update purtroppo non è esente da questi, anche se non sono mancate le migliorie, dato che si parla di problemi con le notifiche. Stando ai primi report, come spiegato sulle pagine di The Verge, queste continuano ad apparire regolarmente ma la potenza della vibrazione di tutti i telefoni sembra diminuita, il che comporta quindi la possibilità di lasciarsi sfuggire qualcosa non rendendosi conto di aver ricevuto un messaggio ad esempio.

Ovviamente gli utenti che hanno attivi i suoni potrebbero non notare neanche il problema nato dal nuovo aggiornamento dei Pixel 6, ma chi invece si affida alle vibrazioni si trova ora in un vero caos, fino a che almeno il colosso non avrà modo di risolvere la situazione una volta per tutte. C’è da dire che come recentemente confermato però, la compagnia potrebbe essere a conoscenza del problema, dato che con la patch arrivata nel corso dei primi giorni di marzo abbiamo visto un cambio nel feedback aptico degli smartphone, che potrebbe aver causato proprio questo problema.

Non è mancato anche chi ha apprezzato il cambiamento, perché magari riteneva le vecchie vibrazioni troppo potenti, e per fortuna si ha comunque modo di ricorrere ad applicazioni di terze parti per potenziarle ulteriormente. Nonostante la compagnia non abbia però ancora avuto modo di commentare la situazione, è probabile che vedremo giungere nel corso dei prossimi giorni una patch atta a sistemare quanto avvenuto in maniera definitiva.