Crudelia 2: la sceneggiatura del nuovo film è in sviluppo

Durante la cerimonia degli Oscar 2022, direttamente dal red carpet, le make-up artist di Crudelia, Nadia Stacey e Julia Vernon, hanno parlato della produzione di Crudelia 2, dichiarando che la sceneggiatura del film è in fase di sviluppo.

Ecco le parole di Nadia Stacey su Crudelia 2:

Attualmente stanno lavorando sulla sceneggiatura, anche se non so nulla spero che il film possa essere ambientato negli anni Ottanta, così da sciogliere i bigodini facendo un sacco di permanenti. Ci piacerebbe molto esplorare una nuova epoca.

Proprio durante gli Oscar 2022 il film Crudelia ha conquistato una statuetta consegnata a Jenny Beavan per i migliori costumi. Il lungometraggio è uscito l’anno scorso ed ha avuto Emma Stone come protagonista.

Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, il film segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l’attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata, interpretata dall’attrice due volte premio Oscar Emma Thompson (Casa Howard, Ragione e sentimento). Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente, alla moda e vendicativa Cruella.