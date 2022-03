Apple: nuova multa dai Paesi Bassi, il totale sfiora i 50 milioni di euro

Una nuova multa ricevuta da Apple da parte dei Paesi Bassi continua a far salire il totale che la compagnia deve versare, come avviene ormai ogni settimana.

Apple si trova a dover fare i conti con ancora una nuova multa che arriva da parte dei Paesi Bassi. Chi segue questo tipo di contenuti in merito al colosso di Cupertino potrebbe trovarsi davanti a un deja-vu, visto che si parla ancora una volta, come spiegato sulle pagine di Reuters, di ben 5 milioni di euro da dover versare.

La cifra totale che la compagnia ha pagato è quindi ora giunta a 45 milioni di euro, almeno per quel che riguarda i Paesi Bassi, ma questa ha modo di aumentare ogni settimana e nel caso in cui i termini non venissero rispettati nel breve periodo, potrebbe superare i 50 milioni solamente nel corso di qualche giorno.

C’è da dire che secondo Reuters la cifra potrebbe aumentare a dismisura anche esponenzialmente, con le prossime multe che risulterebbero in tal caso ancora più salate. Apple ha confermato la propria intenzione di voler modificare i propri metodi di pagamento per le app di dating e ha rivelato di aver ridotto le commissioni per i sistemi di terze parti dal 30 al 27%.

Tuttavia, la richiesta dei Paesi Bassi non è ancora soddisfatta con la decisione della compagnia di costringere le app di dating a dover scegliere fra i classici sistemi di acquisto o ulteriori, considerando che la compagnia si trova a chiedere agli sviluppatori dei dati per calcolare le commissioni e tracciarle. L’obiettivo è che le piattaforme abbiano modo di offrire entrambi i sistemi, e sembra che fino a che ciò non diventerà uno standard le multe continueranno ad arrivare.