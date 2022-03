The Batman: Matt Reeves racconta le origini del Joker

Dopo che qualche giorno fa la Warner Bros. ha rivelato una scena eliminata da The Batman che mostra un incontro tra il cavaliere oscuro e Joker (interpretato da Barry Keoghan), il regista Matt Reeves, durante un’intervista a Variety, ha spiegato qualcosa di più riguardo alla sua versione del pagliaccio del crimine, raccontandone le origini.

Ecco che cosa ha rivelato:

Posso dire che ha un qualcosa do simile al Fantasma dell’Opera. Ha un disturbo congenito che lo porta a ridere continuamente, ed è terribile. La sua faccia non è visibile nel film. Si tratta di un racconto diverso rispetto alle origini del Joker in cui il personaggio cade nella vasca di prodotti chimici, ed è diversa anche rispetto alla versione di Nolan, in cui c’è un alone di mistero attorno alle cicatrici che gli contornano la faccia. L’idea è quella del chiedersi cosa accadrebbe ad un ragazzo che soffre di questo disturbo dalla nascita, ed ha addosso questa sorta di maledizione. Ha questo sorriso grottesco e terrificante. Anche da piccolo le persone lo guardavano con terrore, e allora lui si è fatto questa idea di essere frutto di uno scherzo della natura, e da qui nasce il suo atteggiamento nichilista.