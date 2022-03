Sean Penn scioglierà nell’acido i suoi Oscar se Volodymyr Zelensky non sarà invitato alla cerimonia dell’Academy

Sean Penn ha dato un ultimatum all’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences sulla questione Ucraina, ed ha minacciato di scogliere nell’acido i suoi Oscar e di boicottare la cerimonia se non verrà invitato il presidente Volodymyr Zelensky a fare un discorso.

Ecco le parole di Sean Penn:

Voglio incoraggiare tutti coloro che saranno coinvolti durante la cerimonia, che capisco vorranno celebrare i loro film ed avranno il loro momenti di gloria, a boicottare gli Academy Awards. Voglio che si trovi un modo per fare un collegamento con Zelensky, e questo per sfruttare l’attenzione che c’è attorno agli Oscar. Credo che sia una grande opportunità da sfruttare. Se questo non accadrà scioglierò i miei Oscar nell’acido appena sarò di ritorno. Prego perché non ci siano persone arroganti che considerano sé stesse rappresentanti del sommo bene al punto tale da aver deciso di minare la leadership ucraina. Spero che se ne vadano via.

Ricordiamo che l’interprete Sean Penn è attualmente in Ucraina per girare un documentario dedicato all’attacco della Russia, che sta realizzando per Vice. Per quanto riguarda la sua esperienza con gli Oscar l’attore ha ottenuto due premi, uno nel 2004 e l’altro nel 2009 per le sue performance in Mystic River ed in Milk.

La 94esima cerimonia degli Oscar si terrà il 28 marzo presso il Dolby Theatre di Los Angeles.