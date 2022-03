Oscar 2022: consegnati i premi alla carriera a Samuel L. Jackson, Elaine May, Liv Ullmann e Danny Glover

Per gli Oscar 2022 sono stati già consegnati i premi alla carriera, rispettivamente a Samuel L. Jackson, Elaine May, Liv Ullmann e Danny Glover.

In occasione degli Oscar 2022 sono state assegnate le statuette alla carriera a Samuel L. Jackson, Elaine May, Liv Ullmann ed a Danny Glover (che ha ottenuto il Jean Hersholt Humanitarian Award), con la cerimonia di consegna dei premi che si è tenuta 48 ore prima rispetto a quella del Dolby Theatre di Los Angeles del 28 marzo.

Alla cerimonia di consegna degli Oscar alla carriera 2022 erano presenti, oltre chiaramente agli stessi premiati, Samuel L. Jackson, Elaine May, Liv Ullmann e Danny Glover, anche personaggi come Quentin Tarantino, Magic Johnson, Ava DuVernay, la costume designer Ruth E. Carter e Rita Wilson.

A introdurre il premio per Samuel L. Jackson è stato Denzel Washington, mentre Bill Murray ha consegnato il premio a Elaine May, John Lithgow ha presentato Liv Ullmann, e, infine, Alfre Woodard è stato incaricato di premiare Danny Glover.

Il presidente dell’Academy David Rubin ha elogiato ognuno dei singoli premiati, chiamando in causa Elain May definita “un genio”, mentre Ullmann è stata definita “una dea della recitazione e del fare film”, e Glover è stato elogiato per le sue qualità umane spese per cause umanitarie.

