Thermae Romae Novae: una bizzarra clip dall’anime Netflix

Avete mai sentito parlare latino in un anime? Accade anche questo in Thermae Romae Novae, la serie animata tratta dal celebre manga di Mari Yamazaki in arrivo su Netflix dal 28 marzo e di cui vi mostriamo una clip inedita, con Lucius intento a farsi capire dagli avventori del bagno pubblico in cui si ritrova all’improvviso. La clip è disponibile in versione multiaudio: clickate sulla rotella per selezionare un doppiaggio differente.

Thermae Romae è stato vincitore del premio Manga Taisho 2010 (Cartoon Grand Prize) e del premio Short Story alla 14° edizione del Tezuka Osamu Cultural Prize: trasposto dieci anni fa in una miniserie animata in tre episodi e in un live action (girato a Cinecittà), vede ora una nuova trasposizione grazie a Netflix, che ne adatterà le pagine originali inserendo anche nuove storie, col supporto della stessa Yamazaki: l’arrivo su Netflix è previsto per il 28 marzo.

Sinossi:

Scopri perché Lucius voleva diventare un architetto di bagni termali. Unisciti ai suoi viaggi nel tempo e lasciati avvolgere dalle atmosfere del Giappone di oggi e di ieri.

Leggi anche: