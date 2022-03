Taylor Hawkins addio: morto a soli 50 anni il batterista dei Foo Fighters

Tragiche notizie per i fan del rock, e dei Foo Fighters in particolare: il noto batterista Taylor Hawkins è stato trovato morto nella sua camera d’albergo al Four Seasons Hotel Casa Medina di Bogotà, dove il gruppo si era ritirato in attesa di un concerto che avrebbe tenuto nella capitale colombiana.

Non sono ancora state accertate le cause della morte, ma sembrerebbe si sia trattato di un attacco cardiaco dalle cause ancora sconosciute. Hawkins aveva solo cinquantanni al momento del decesso. Il messaggio ufficiale rilasciato dalla band sui social è il seguente:

La famiglia dei Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura perdita del nostro amato Taylor Hawkins. Il suo spirito musicale e la sua contagiosa risata vivranno con noi per sempre. I nostri cuori sono con la moglie, i figli e la famiglia, e chiediamo di trattare la loro privacy con il massimo del rispetto in questo momento così inimmaginabilmente difficile.

Hawkins è stato nei Foo Fighters per venticinque anni, divendone un membro fondamentale, ma ha lavorato anche da solista, con i the Coattail Riders e con i The Birds of Satan, oltre che con o per altri grandi nomi, come Brian May dei Queen, Slash e Vasco Rossi.

È tra gli interpreti del film dell’amico e collega Dave Grohl, Studio 666.

