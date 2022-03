Android: uscire dalla Beta senza hard reset tornerà a essere possibile

Come da poco confermato, prima dell'arrivo del nuovo aggiornamento della Beta Android di giugno, Google renderà più facile fare un passo indietro per gli utenti.

Di recente non è risultato particolarmente facile uscire dal programma di Beta di Android, il quale permette agli utenti di poter provare con mano delle novità che stanno ancora venendo perfezionate, e che verranno portare nelle versioni finali solamente in seguito dopo che tutti i dovuti test saranno stati effettuati. Purtroppo, al momento, nonostante entrare nel programma non fosse facile, fare un passo indietro costava agli utenti la perdita di tutti i loro dati, in quanto al fine di procedere con il suddetto passaggio serviva effettuare un hard reset del proprio dispositivo.

Per fortuna, la compagnia ha avuto modo di confermare l’inizio dei test per quello che sarà un vero e proprio punto di svolta per la versione beta di Android, in quanto risulterà possibile procedere con un ritorno nella versione classica in maniera decisamente più semplice. Con gli ultimi aggiornamenti non sono pochi coloro che si sono infatti trovati coinvolti nel programma di testing senza aver avuto modo di accedere a un punto di uscita per poter annullare il processo, che salvo quindi la formattazione dei dispositivi risultava definitivo.

Stando a quanto dichiarato infatti, non sarà più richiesto un hard reset del proprio dispositivo com’è stato fino a non molto tempo fa, seppur la funzionalità sia ancora in fase di testing e dovrebbe venire rilasciata solamente prima del mese di giugno, durante il quale dovremmo vedere un grosso aggiornamento arrivare.

Ciò implica che gli utenti che vogliono fruire del tutto hanno la necessità di dover attendere ancora un po’ di tempo prima che lavori vengano finalizzati dal colosso di Mountain View, ma avranno modo a partire dal prossimo update della Beta di Android di poter tornare sui propri passi in maniera decisamente più veloce e meno drastica rispetto al presente.