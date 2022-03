Warner Bros. svela il logo del centenario in occasione delle celebrazioni per il traguardo

Warner Bros. svela il logo del Centenario e dà ufficialmente inizio alle numerose attività che porteranno al 100° anniversario dell’iconico Studio, il 4 aprile 2023. Il logo incorpora uno dei punti di riferimento più riconoscibili della California meridionale, la WB Water Tower, e celebra l’ineguagliabile eredità di un secolo di narrazione della Warner Bros.

Siamo davvero emozionati di dare il via alle attività legate a questo anniversario storico e di condividere questo logo commemorativo con i nostri fan e partner di contenuti, in occasione della celebrazione del centenario di uno dei più grandi Studi di intrattenimento del mondo. Nel corso della storia della Warner Bros., i suoi film e programmi TV sono stati riconosciuti come standard di riferimento della narrazione, era quindi importante per noi sottolineare il fatto che al centro di tutto ciò che facciamo c’è il racconto di storie che muovono il mondo.

ha dichiarato Ann Sarnoff, Chair and CEO, WarnerMedia Studios and Networks Group.

A partire dalla fine di quest’anno e per tutto il 2023, la celebrazione del centenario della Warner Bros. includerà una campagna completamente incentrata sui fan, che coinvolgerà ogni divisione dello Studio – film, serie, consumer products, videogiochi, intrattenimento a tema, studio tours, eventi dal vivo e molto altro – così come le sue società sorelle Studios e Networks, tra cui HBO Max, TNets (TNT, TBS e truTV), WarnerMedia Kids, Young Adults & Classics (inclusi WB Animation, Adult Swim, Cartoon Network e TCM) tra gli altri. Nei prossimi mesi saranno disponibili ulteriori dettagli sulle attività del centenario.

Warner Bros., una società WarnerMedia, è stata fondata da Albert, Sam, Harry e Jack Warner e si è costituita ufficialmente il 4 aprile 1923. Ad oggi, lo Studio detiene una delle collezioni di marchi di maggior successo al mondo, ed è all’avanguardia in ogni aspetto dell’industria dell’intrattenimento, dal lungometraggio alla produzione televisiva e quella direct-to-consumer, dall’animazione ai fumetti, dai videogiochi ai consumer products, dall’intrattenimento a tema agli studio tours e al brand licensing.. La vasta library dello Studio, una delle più prestigiose e preziose al mondo, comprende oltre 145.000 ore di programmazione, di cui 12.500 lungometraggi e 2.400 programmi televisivi composti da più di 150.000 episodi singoli. La Warner Bros. detiene anche un portfolio di franchise tra i più diversificati e amati al mondo, come Looney Tunes, Harry Potter, DC, Friends, Hanna-Barbera solo per citarne alcuni.

