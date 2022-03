The Batman: Matt Reeves spiega l’incontro tra Joker ed il cavaliere oscuro

Dopo che è stata pubblicata la scena tagliata di The Batman, che mostra l’incontro tra il cavaliere oscuro e Joker, il regista Matt Reeves ha spiegato le dinamiche che stanno dietro all’origine di quel momento, accostando il suo lungometraggio al telefilm di David Fincher Mindhunter.

Ecco le parole di Matt Reeves sull’incontro tra Batman e Joker:

Ho pensato che Batman avrebbe cercato un modo per darsi delle risposte ai suoi dubbi e di capire il modo di pensare dell’Enigmista, così come succede in Manhunter ed in Mindhunter. L’idea è quella di analizzare i comportamenti di qualcuno in maniera tale da poter predire cosa farà in futuro. E vedendo quella scena tra Batman e Joker si può realizzare che loro due hanno un legame, che questo tipo ha fatto qualcosa, e che Batman l’ha portato ad Arkham.