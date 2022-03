Netflix: Boss Fight Entertainment creare nuovi videogiochi per la sezione Games

Solo pochi mesi fa Netflix ha annunciato la volontà di entrare anche nel campo dei videogiochi, lanciando alcuni titoli per dispositivi mobile e mettendo in cantiere molti progetti di vario tipo per i propri abbonati. Ora arriva un nuovo annuncio in merito, ovvero la partnership con Boss Fight Entertainment.

La missione di Boss Fight è quella di regalare ai giocatori esperienze che siano semplici, straordinarie e spassose a ogni giocata. L’impegno di Netflix a offrire giochi senza pubblicità per gli abbonati permette a noi sviluppatori di giochi di concentrarci sulla creazione di prodotti piacevoli senza preoccuparci del discorso economico. Non potremmo essere più contenti della nuova collaborazione che ci permette di continuare a fare ciò che amiamo, plasmando insieme a Netflix il futuro dei giochi sulla piattaforma.

hanno spiegato i fondatori della società (nata nel 2013) David Rippy (CEO), Bill Jackson (CCO) e Scott Winsett (COO).

Dal comunicato di Netflix leggiamo:

Siamo ancora agli inizi nel campo delle grandi esperienze di gioco disponibili con l’abbonamento Netflix. Attraverso le partnership con sviluppatori di tutto il mondo, l’assunzione dei migliori talenti e acquisizioni come questa intendiamo creare uno studio di punta in grado di offrire un’ampia varietà di giochi originali piacevoli e coinvolgenti (senza pubblicità e acquisti in-app) alle nostre centinaia di milioni di abbonati in tutto il mondo.

Non sono ancora stati annunciati titoli in particolare, ma sembra proprio che, un poco alla volta, la presenza di Netflix si farà portante, anche se si tratterà principalmente, almeno per ora, di titoli mobile e semi-indie.

