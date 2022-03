L’Era Glaciale: le Avventure di Buck – Intervista ai doppiatori Claudio Bisio, Leo Gullotta, Lucia Ocone e Germano Gentile

25—Mar—2022 / 11:30 AM

In occasione dell’uscita di oggi, 25 marzo, de L’Era Glaciale: le Avventure di Buck, disponibile su Disney+, sono stati intervistati i doppiatori del lungometraggio Claudio Bisio, Leo Gullotta, Lucia Ocone e Germano Gentile, che hanno raccontato la loro esperienza con il nuovo capitolo dell’Era Glaciale.

Ecco qui sotto i video dedicati alle interviste con Claudio Bisio, Leo Gullotta, Lucia Ocone e Germano Gentile in occasione dell’uscita di L’Era Glaciale: le Avventure di Buck.

Claudio Bisio e Leo Gullotta raccontano com’è stato tornare a prestare le proprie voci agli amati personaggi Sid e Manny. Anche Lucia Ocone e Germano Gentile spiegano cosa abbia significato per loro entrare a far parte del cast delle voci italiane del film, in una nuova avventura che li vede impegnati nel doppiaggio rispettivamente di Orson e Zee.

L’Era Glaciale: Le Avventure di Buck continua le esilaranti avventure dei mammiferi preistorici più amati dal pubblico. Desiderosi di un po’ di indipendenza dalla loro sorella maggiore Ellie, i fratelli opossum in cerca di emozioni, Crash e Eddie, partono alla ricerca di un posto tutto loro, ma si trovano rapidamente intrappolati in un’enorme caverna sotterranea. Vengono salvati da Buck, il furetto con un occhio solo, amante dell’avventura e della caccia ai dinosauri e insieme dovranno affrontare gli indisciplinati dinosauri che popolano il Mondo Perduto.