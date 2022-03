Instagram si aggiorna: arrivano il feed dei Preferiti e dei Seguiti

Come da poco confermato in via ufficiale, Instagram si è aggiornato e permette di fruire ora di due nuovi feed strutturati in ordine cronologico.

Come confermato da parte di Instagram, finalmente sono stati inseriti i tanto anticipati nuovi feed di Instagram, si tratta nello specifico dei Preferiti e dei Seguiti. L’obiettivo è quello di dare agli utenti maggiore libertà quando fruiscono della piattaforma, con specifiche funzionalità per ognuno dei due sistemi, entrambi strutturati in ordine cronologico.

Per quel che riguarda i Preferiti, la piattaforma mostrerà i profili aggiunti in una specifica lista che gli utenti hanno modo di creare, ricevendo notifiche quindi solamente da chi scelgono di voler seguire al meglio. Al momento il massimo è fissato su 50 account, e Seine Kim di Instagram ha confermato inoltre alle pagine di The Verge che i preferiti fanno parte di una lista privata che non può essere visualizzata da parte degli altri utenti.

Parlando dei Seguiti invece, il tutto avviene come il feed attuale, che mostra tutte le persone che un dato account segue, con l’unica differenza che come accennato sta nel fatto che il nuovo feed è strutturato invece in ordine.

Adam Mosseri invece, figura a capo della piattaforma, ha confermato che in base agli interessi di Instagram verranno comunque inserite delle raccomandazioni pensate per permettere a chiunque di scoprire nuovi contenuti di cui non era a conoscenza.