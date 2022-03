Il gruppo di hacker che sta terrorizzando le multinazionali è composto da dei ragazzini

Sempre più indizi fanno pensare che Lapsus, il temuto gruppo di criminali che ha messo in ginocchio NVIDIA, Microsoft e Samsung, sarebbe in realtà gestito da un manipolo di adolescenti. La polizia metropolitana di Londra ne ha già arrestati sette.

La Polizia della Città di Londra ha condotto un’indagine assieme ai suoi partner, risalendo all’identità dei membri di un gruppo di hacker. Sette sospettati, con un’età compresa trai 16 e 21 anni, sono stati arrestati in seguito al termine delle indagini

si legge nel comunicato firmato dalle autorità. Tutti e sette i ragazzi sono già stati rilasciati e le forze dell’ordine stanno continuando il loro lavoro d’indagine.

Considerata la loro giovane età – e in assenza di una convalida degli arresti -, le generalità dei ragazzi non sono state divulgate. Alcuni media hanno tentato di intervistare il ragazzo a cui è stato attribuito il ruolo di leader del gruppo – un sedicenne -, ma senza successo.

Lapsus$ ha condotto con successo una serie di attacchi mirati contro grandi aziende tecnologiche, tra cui Samsung, NVIDIA, Vodafone e Microsoft. Gli hacker hanno poi divulgato i codici sorgente dei prodotti delle società colpite.

Ho scoperto di questa cosa solo recentemente. Non mi ha mai parlato di nessuna attività di hacking, ma è molto bravo al computer e ci spende davanti molto tempo. Pensavamo che stesse semplicemente giocando a dei videogiochi, sicuramente non gli consentiremo di usare il computer per molto tempo