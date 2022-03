Halo: il punteggio di Rotten Tomatoes è sufficiente, ma piuttosto basso

Rotten Tomatoes promuove la serie TV dedicata ad Halo, ma attraverso una percentuale prodotta da recensioni che rendono il telefilm appena sufficiente: la critica lo ha promosso con il 61%, mentre il pubblico con il 66%.

Tra i vari giudizi dei critici presenti sull’aggregatore di recensioni troviamo quello di Max Covill di RogerEbert.com, che ha giudicato la serie TV su Halo come “priva di anima”. Mentre Roxana Hadadi del New York Magazine e di Vulture ha definito il progetto “impaludato dalla costruzione di questo universo narrativo, e ostacolato dal materiale originale”.

Joel Keller di Decider ha, invece, elogiato la performance di Pablo Schreiber che ha reso Master Chief “un qualcosa di più rispetto all’automa che era stato concepito”. Positivo anche il giudizio di Aaron Peterson del The Hollywood Outsider che ha parlato di Halo come di un telefilm che lascerà “sia i vecchi che i nuovi fan intrattenuti dalle esplorazioni di Master Chief e del suo mondo in evoluzione”.

Chiudiamo con le parole di Todd Martens del Los Angeles Times, che non ha giudicato positivamente la serie TV, definendola “un progetto che tratta il materiale originale con rispetto, ma che si muove con incertezza, come se avesse paura di trovare un elemento chiave”.

Halo, serie originale Paramount+, è uscito il 24 marzo in streaming su NOW e on demand su Sky (in versione originale sottotitolata), prima del lancio di Paramount+ in Italia. Il 28 marzo partirà poi su Sky Atlantic nella versione doppiata in italiano.