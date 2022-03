Baby Shark: in lavorazione un film in uscita nel 2023, Cardi B protagonista di un episodio speciale

Continua l’ascesa di Baby Shark che, così come pianificato e annunciato da Paramount+, nel 2023 avrà un adattamento per un lungometraggio dedicato. L’annuncio è stato fatto durante l’Upfront Presentation di Nickelodeon, che ha portato anche a rivelare la presenza speciale di Cardi B in un prossimo episodio della serie animata.

Per quanto riguarda il lungometraggio non sono stati rivelati ulteriori dettagli, mentre sappiamo che Cardi B apparirà in Baby Shark assieme al marito Offset in un episodio speciale di Baby Shark’s Big Show! che andrà in onda negli Stati Uniti il 15 aprile su Nickelodeon. Il titolo dell’episodio sarà The Seaweed Sway, e vedrà Baby Shark (con la voce originale di Kimiko Glenn) e William (Luke Youngblood) che incontreranno la rapper Sharki B, mentre nuota a Carnivore Cove pronta a lanciare il suo nuovo ballo chiamato The Seaweed Sway. Assieme ai protagonisti Sharki B si muoverà nella città e insegnerà loro i segreti del ballo.

Baby Shark’s Big Show! è prodotto da Gary “Doodles” DiRaffaele, Tommy Sica e Whitney Ralls. La serie è realizzata da Nickelodeon Animation Studio in Burbank, Calif., con la supervisione di Eryk Casemiro, Nickelodeon Animation, Global Series Content. Max Goodman è il produttore incaricato da parte di Nickelodeon per il progetto.