Altrimenti ci arrabbiamo: le nuove locandine si rifanno a quella del film originale

La curiosa action comedy Altrimenti ci arrabbiamo è appena uscita nelle sale, omaggiando in toto il film classico che vedeva protagonisti Bud Spencer e Terence Hill: l’omaggio continua anche nei nuovi character poster, che si rifanno, nelle pose dei due protagonisti, a quella della pellicola originale.

Altrimenti ci arrabbiamo – non un remake ma un omaggio al cult del ’74 con Bud Spencer e Terence Hill e allo spirito scanzonato e fumettistico dei buddy movie all’italiana interpretati dall’amata coppia del cinema italiano – è una produzione Compagnia Leone Cinematografica e Lucky Red in collaborazione con Netflix e con RTI. Il film è diretto dagli YouNuts! e ha per protagonisti Edoardo Pesce e Alessandro Roia, con Alessandra Mastronardi e Christian De Sica.

Questa la sinossi ufficiale:

Cresciuti come fratelli ma allontanatisi da anni a causa di un litigio, Carezza (Edoardo Pesce) e Sorriso (Alessandro Roia) devono mettere da parte antichi rancori e diversità caratteriali per ciò che hanno più a cuore: la mitica automobile “Dune Buggy” sottrattagli dall’avido Torsillo (Christian De Sica), uno speculatore edilizio senza scrupoli. Aiutati dall’intrigante e pericolosa Miriam (Alessandra Mastronardi), tra inseguimenti rocamboleschi, scazzottate memorabili e delicati pasti a base di birra e salsicce, i due faranno di tutto per riconquistare la loro amata macchina.

