The Batman: la clip tagliata con Joker è ora online

Si è parlato, negli ultimi tempi, della presenza di Joker nel nuovo film sul Cavaliere Oscuro, The Batman: originariamente, oltre al cameo sul finale, il celebre villain (interpretato da Barry Keoghan) doveva apparire anche in una scena centrale, poi tagliata e ora recuperata tra gli extra del film, come possiamo vedere nella clip allegata alla notizia.

Si tratta di una lunga clip, di ben cinque minuti, in cui Batman confronta in interrogatorio, separati da un apposito vetro, il principe del crimine di Gotham, già rinchiuso dentro Arkham in seguito a un loro precedente scontro. Rivedremo il personaggio in futuro? Molto probabile.

Questa la sinossi ufficiale del film, uscito il 3 marzo:

Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle / alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton / alias l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.

