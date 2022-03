Samsung Exynos 2200: problemi per i SoC sugli S22? Report dagli utenti

Sembra che gli Exynos 2200 di Samsung stiano all'effettivo creando dei problemi minori per alcuni utenti, come recentemente riportato in rete.

Prima del rilascio degli Exynos 2200, SoC pronti a competere con le potenzialità degli Snapdragon 8 Gen 1, Samsung si è trovata a parlare nello specifico dei nuovi dispositivi che sono stati inseriti in molti degli S22 di quest’anno, anche per quel che riguarda il nostro paese.

Nonostante si parli comunque di dispositivi ottimi, le pagine di SamMobile hanno rivelato che molti utenti si sono lamentati delle performance dei dispositivi, con ad esempio le funzioni di GPS che non risultano funzionare in tutti i casi dopo il primo setup.

Al momento non è ancora chiaro cosa stia causando il problema, ma c’è da dire che anche ulteriori tipi di lamentele in merito agli Exynos 2200 non sono mancate. Anche il noto leaker Ice Universe ha infatti parlato del bug in questione e di come i dispositivi si trovino ad avere problemi con l’architettura rispetto a quanto visto con gli Snapdragon 8 Gen 1.

Resta da vedere se nel corso dei prossimi mesi la compagnia si troverà a rilasciare degli aggiornamenti con l’obiettivo di migliorare i suoi dispositivi, e risolvendo quindi tutti i problemi che gli utenti stanno segnalando in giro per la rete con l’obiettivo di rendere l’esperienza ancora più di qualità.