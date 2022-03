Moon Knight: il buffo spot della “waiting room” della Marvel e una featurette d’anteprima

Marvel Entertainment ha diffuso due nuovi video per promuovere la nuova serie Disney+ Moon Knight: una featurette di presentazione e uno nella bizzarra Waiting Room.

Oggi Marvel Entertainment ci delizia con ben due video a tema Moon Knight, in attesa del debutto della serie su Disney+ il 30 marzo: nel primo i tre protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy sono confinati nella singolare “Waiting Room” dei Marvel Studios, per evitare che spoilerino lo show; il secondo, invece, è un video di presentazione più classico ma molto accattivante, che presenta i loro tre personaggi.

La serie, in arrivo su Disney+ il 30 marzo, segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

Moon Knight vede protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.

