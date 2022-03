Men: il trailer del film horror di Alex Garland che uscirà a maggio

Alex Garland, già regista di Ex Machina e Annientamento, ritorna con l'horror Men, in uscita a maggio. Ecco il trailer del film.

Dopo aver lavorato a film di fantascienza come Ex Machina e Annihiliation, Alex Garland si approccia all’horror con il lungometraggio intitolato Men, di cui è stato da poco pubblicato il trailer, attraverso i canali della A24.

Qui sotto trovate il trailer di Men.

Il lungometraggio uscirà nelle sale cinematografiche il 20 maggio, ed avrà come protagonista Jessie Buckley. Al suo fianco recitano anche Rory Kinnear e Paapa Essiedu. La storia racconta della protagonista Harper, che, in seguito ad una tragedia personale, decide di trasferirsi in un luogo in campagna alla ricerca di pace e sollievo. Ma qualcuno o qualcosa attorno alle foreste inizia a perseguitarla. Inizierà così un percorso che porterà all’inizio di un vero e proprio incubo, che andrà a scavare tra le memorie e le paure di Harper.

Alex Garland torna così a lavorare su un lungometraggio dopo aver realizzato Annientamento, film del 2018 con Natalie Portman, tratto dall’omonimo romanzo scritto da Jeff VanderMeer. Garlaand è noto anche per i suoi lavori da sceneggiatore, considerando che ha partecipato a produzioni come 28 Giorni Dopo e Sunshine, entrambi lungometraggio di Danny Boyle.

