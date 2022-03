La Ferrari Purosangue si mostra in una prima immagine ufficiale. Un teaser, che anticipa le forme del muso del primo SUV dell’azienda di Maranello.

La Ferrari Purosangue è estremamente attesa dai fan del marchio, e non solo. È il primo SUV della storia di Ferrari e secondo la maggior parte degli analisti potrebbe significativamente aumentare i volumi di vendita dell’azienda, con un’operazione simile a quella già vista con il Lamborghini Urus.

Il debutto del veicolo è atteso entro la fine dell’anno. « Avete sentito le voci… e siamo lieti di confermare che sono vere (alcune di esse). Tutto verrà rivelato entro la fine dell’anno», si legge infatti nel testo che accompagna il teaser pubblicato da Ferrari.

L’immagine è coerente con alcune immagini di un primo prototipi comparse online negli scorsi giorni. Immagini che delineano una discreta somiglianza del SUV con la Ferrari Roma, ultima Gran Turismo di Maranello.

#FerrariPurosangue leaked pics. Someone is getting fired tonight pic.twitter.com/FRCeuqVU8S

— Flo (@shadigm_) February 21, 2022