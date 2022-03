Ciclo delle streghe Mayfair: Harry Hamlin nel cast della serie TV

Dopo che è stato rivelato il coinvolgimento di Alexandra Daddario come protagonista della serie TV dedicata al Ciclo delle streghe Mayfair, da poco è stata diffusa la notizia dell’ingresso nel cast di Harry Hamlin.

Il ruolo di Harry Hamlin nella serie sul Ciclo delle Streghe Mayfair sarà quello di Cortland Mayfair, il patriarca del clan Mayfair, un personaggio avaro di denaro, di potere e di vita. Ricordiamo che l’attore ha già parteciato a telefilm come Veronica Mars e Glee, e si è visto in film come Scontro di Titani.

Mentre Alexandra Daddario all’interno del Ciclo delle streghe Mayfair interpreterà il personaggio di Rowan, una dottoressa il cui destino sarà legato all’appartenenza ad una famiglia di streghe. Si tratta della più potente strega Mayfair, ed è la tredicesima della serie di romanzi.

Il progetto sul Ciclo delle Streghe Mayfair ha avuto il via definitivo lo scorso dicembre, e vedrà coinvolti come produttrici e sceneggiatrici Esta Spalding (Masters of Sex, On Becoming a God in Central Florida) e Michelle Ashford (Masters of Sex, The Pacific, John Adams). La serie dedicata al Ciclo delle streghe Mayfair farà il suo debutto su AMC ed AMC+ durante questo 2022.