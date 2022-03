Xiaomi ha conquistato risultati da record anche nel 2021

Non che di solito Xiaomi non si trovi a regalare agli utenti delle piacevoli in formazioni in merito ai risultati raggiunti grazie alle proprie attività, ma c’è da dire che il 2021 è risultato un anno particolarmente vincente per la compagnia cinese, che infatti nel corso del quarto trimestre ha avuto modo di ottenere 13 miliardi di dollari circa al cambio attuale, con una crescita di anno in anno del 21,4%.

Delle performance davvero di tutto rispetto quindi, nonostante la concorrenza sempre più agguerrita, le quali sono state ottenute da parte del colosso anche grazie ai molteplici dispositivi lanciati sul mercato che hanno avuto modo di migliorare l’offerta del brand principale e quella di tutti i sottobrand come POCO e Redmi che hanno sempre maggiore rilevanza nel mercato.

Per quel che riguarda gli smartphone, come ripreso sulle pagine di GizChina si parla di un totale di 190 milioni di unità spedite nel corso del 2021, con una crescita annuale del 30%, che porta la compagnia al primo posto in un totale di 14 mercati, seconda in Europa e fra le migliori 5 in 62 mercati totali. Ovviamente, nonostante alcuni prodotti non siano mai usciti dalla Cina, le ottime novità riguardano tutto il mondo, con i prossimi dati che in seguito al lancio degli Xiaomi 12 e di moltissimi altri dispositivi avranno di sicuro modo di migliorare ulteriormente.

Va sottolineato che i numeri da record non riguardano solamente i telefoni, con anche il settore delle TV che risulta in costante crescita, un 25% annuo davvero sorprendente. Il colosso ha anche confermato di aver speso moltissimo nella ricerca e nello sviluppo, con incrementi di anno in anno del 42,3% e con 13,2 miliardi di dollari investiti in tal senso solamente nel corso del 2021, con molti risultati che si faranno di sicuro vedere nei prossimi anni.