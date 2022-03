Stranger Things 4: le prime immagini della nuova stagione

Netflix ha condiviso le prime immagini di Stranger Things 4, la quarta stagione della serie TV cult, che arriverà a fine maggio divisa in due parti: la prima sarà distribuita il 27 maggio, mentre la seconda arriverà sulla piattaforma streaming l’1 luglio.

Ecco le prime immagini tratte da Stranger Things 4.

Tra i vari scatti possiamo notarne uno in particolare in cui viene confermato il ritorno di David Harbour nei panni di Jim Hopper. Questo è il messaggio con cui i fratelli Duffer hanno annunciato l’uscita della quarta stagione divisa in due parti:

Ciao nerd! Ci sentite?

È un pochino che non ci si sente. Con nove sceneggiature, da oltre 800 pagine, quasi due anni di riprese, migliaia di scene con effetti speciali, e circa il doppio di durata di qualunque altra stagione, precedente, Stranger Things 4 è stata la più sfidante al momento, ma anche quella che ci ha dato più soddisfazioni. Tutti i coinvolti sono incredibilmente fieri del risultato, e non vediamo l’ora di condividerlo con voi.

Data l’inedita lunghezza, e per farvela avere il prima possibile, la Stagione 4 verrà lanciata in due parti. Il primo uscirà il 27 maggio; il secondo cinque settimane dopo, il primo luglio.

E questa è la bella notizia. Arriva presto. Ed è più grande che mai.

È anche l’inizio della fine.

Sette anni fa, abbiamo pianificato l’intero arco narrativo di Stranger Things. Al tempo, abbiamo pensato potesse durare tra le quattro e le cinque stagioni. Si è dimostrata troppo grande per farcea in quattro, ma come potrete vedere da soli, ci stiamo avvicinando al finale. La stagione 4 sarà la penultima; la 5, l’ultima.

Ci sono ancora molte storie esaltanti da raccontare nel mondo di Stranger Things; nuovi misteri, nuove avventure, nuovi inaspettati eroi. Ma per prima cosa speriamo che resterete con noi mentre finiamo di raccontare la storia di una ragazza poderosa di nome Undici e dei suoi coraggiosi amici, di uno sceriffo spezzato e di una mamma tenace, di una cittadina chiamata Hawkins e di una dimensione alternativa nota solo come il Sottosopra.

Come sempre, siamo grati per la vostra pazienza e il vostro supporto.