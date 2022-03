Squid Game 2: il creatore promette nuovi grandi giochi

Dopo il grandissimo successo di Squid Game, gli appassionati di serie TV attendono aggiornamenti sulla produzione di Squid Game 2, e di recente il creatore del progetto Hwang Dong-hyuk ha promesso per i prossimi episodi dei “nuovi e grandi giochi”.

Ecco le sue parole:

Ci saranno nuovi grandi giochi, posso dire solo questo. Sto ancora facendo un po’ di brainstorming per collegare tutte le idee per la seconda stagione. Non ho ancora iniziato a scrivere gli episodi.

Il successo della prima stagione di Squid Game ha portato a ipotizzare anche lo sviluppo di una terza stagione, ancora prima che la seconda possa entrare veramente in sviluppo. Lo stesso Hwang Dong-hyuk si è così espresso qualche tempo fa sulla pianificazione dei nuovi episodi:

C’è tanta pressione, e ci sono tante richieste intorno a questa seconda stagione. Perciò credo che non ci lasciate possibilità di scelta. Vi dirò perciò che ci sarà Squid Game 2. In questo momento ci sto pensando e sto cercando di pianificare le cose. Però è troppo presto per dire come e quando tutto ciò avverrà.